"Барселона" вновь победила "Реал" и приблизилась к титулу Ла Лиги

ФК "Барселона". Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Каталонская "Барселона" на стадионе "Камп Ноу" одержала победу над мадридским "Реалом" со счетом 2:1 в рамках 26-го тура чемпионата Испании по футболу, передает NUR.KZ.

Первыми на табло счет открыли гости (гол в свои ворота забил Рональд Араухо). В конце первой половины Серджи Роберто сравнял счет.

Матч шел к ничьей, как в дополнительное время Франк Кесси вырвал победу для "Барселоны".

Тем самым каталонцы в третий раз в сезоне обыграли "Реал". Благодаря этому успеху подопечные Хави упрочили свое лидерство в Ла Лиге.

После 26 туров на счету каталонцев 68 очков. Тогда как "Реал" отстает от них на 12 баллов (56 очков). На третьем месте идет "Атлетико" - 51 очко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2013581-barselona-vnov-pobedila-real-i-priblizilas-k-titulu-la-ligi/