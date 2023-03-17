"Ман Сити" сыграет с "Баварией", "Реал" - "Челси": состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Кубок Лиги чемпионов. Фото: VALERY HACHE/AFP via Getty Images

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар и полуфиналов текущего розыгрыша Лиги чемпионов-2022/23, передает NUR.KZ.

По итогам жеребьевки действующий победитель турнира "Реал Мадрид" встретится с лондонским "Челси". Чемпион Англии "Манчестер Сити" сразится с лучшей командой Германии - "Баварией".

"Милан" выявит сильнейшего в матче с "Наполи", а "Интер" сыграет с португальской "Бенфикой".

Потенциальные полуфинальные пары выглядят следующим образом: "Милан"/"Наполи" – "Интер"/"Бенфика", "Реал Мадрид"/"Челси" – "Манчестер Сити"/"Бавария".

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 11-12 апреля, ответные - 18 и 19 апреля. Первые полуфинальные встречи запланированы на 9-10 мая, ответные - на 16 и 17 мая. Финал пройдет 10 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2013370-man-siti-sygraet-s-bavariey-real-s-chelsi-sostoyalas-zherebevka-18-finala-ligi-chempionov/