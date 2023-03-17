"Спортинг" выбил "Арсенал" из Лиги Европы

ФК "Спортинг". Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. По их итогам в четвертьфинал вышли "Манчестер Юнайтед", "Фейеноорд", "Севилья", "Ювентус", "Рома", "Спортинг", "Байер" и "Юнион", передает NUR.KZ.

Главную сенсацию игрового дня сотворил португальский "Спортинг", обыгравший "Арсенал" в серии пенальти (основное время 1:1, по пен. 5:3). Также дальше прошли фавориты турнира "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Рома".

Представляем вашему вниманию результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы:

"Бетис" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (первый матч 1:4)

Гол: Рэшфорд

"Фейеноорд" - "Шахтер Донецк" - 7:1 (первый матч 1:1)

Голы: Кекчу (дубль), Идрисси (дубль), Хименес, Джаханбахш, Данило - Келси

"Фенербахче" - "Севилья" - 1:0 (первый матч 0:2)

Гол: Валенсия

"Фрайбург" - "Ювентус" - 0:2 (первый матч 0:1)

Голы: Влахович, Кьеза

"Арсенал" - "Спортинг" - 1:1, пен. - 4:5 (первый матч 1:1)

Голы: Джака - Гонсалвеш

"Реал Сосьедад" - "Рома" - 0:0 (первый матч 0:2)

"Ференцварош" - "Байер" - 0:2 (первый матч 0:2)

Голы: Диаби, Адли

"Юнион Сент-Жиллуа" - "Унион Берлин" - 3:0 (первый матч 3:3)

Голы: Теума, Лазар Амани, Лапуссин

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2013260-sporting-vybil-arsenal-iz-ligi-evropy/