Лига чемпионов: "Реал" выбил "Ливерпуль", "Наполи" прошел "Айнтрахт"

ФК Реал Мадрид. Фото: Twitter/Real Madrid C.F.

Определились два последних участника стадии четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Ими стали действующий победитель турнира "Реал Мадрид" и "Наполи", передает NUR.KZ.

В ответном матче 1/8 финала мадридский "Реал" дома обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте забил Карим Бензема.

Тем самым по сумме двух матчей (5:2 в гостях, 1:0 дома) королевский клуб прошел дальше.

Итальянский "Наполи" вновь оказался сильнее "Айнтрахта" — 3:0. Дубль оформил Виктор Осимхен, автором еще одного мяча стал Петр Зелиньски.

Напомним, что первая игра также завершилась в пользу подопечных Лучано Спаллетти (2:0).

Таким образом, определились все участники стадии четвертьфинала: "Реал Мадрид", "Наполи", "Челси", "Бенфика", "Манчестер Сити", "Интер", "Милан" и "Бавария".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2013098-liga-chempionov-real-vybil-liverpul-napoli-proshel-ayntraht/