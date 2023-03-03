По стопам отца: сын Роналдиньо стал игроком "Барселоны"

Жуан Мендес. Фото: twitter.com/FCBmasia

18-летний сын одного из известнейших футболистов мира, Роналдиньо, Жуан Мендес заключил контракт с молодежной командой каталанского футбольного клуба "Барселона".

Как сообщается на , Жуан Мендес (Жуан де Ассис Морейра) подписал контракт на его включение в состав молодежной команды ФК "Барселона".

Отметим, что 25 февраля Мендес отпраздновал свой 18-й день рождения.

По данным издания Sports.ru, ранее он расторг контракт с бразильской футбольной командой "Крузейро".

Сообщается, что бразилец играет на позиции центрального нападающего. Его рост 1,78 метров, он левша.

Также известно, что в 14 лет Жуан скрывал информацию о своей семье, чтобы избежать дополнительного давления и различных поблажек на своем карьерном пути.

Как пишет издание , бразилец Роналдиньо выступал за "Барселону" в 2003-2008 годах. За пять сезонов он провел 207 официальных матчей. В них Роналдиньо записал на свой счет 94 гола и 70 результативных передач на партнеров.

Добавим, что, по данным , футбольный клуб "Барселона" в просторечии – "Барса" – располагается в одноименном городе.

ФК был основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских игроков, возглавляемых Жоаном Гампером.

Клуб стал одним из символов Каталонии (одна из автономных областей Испании), отсюда и фраза: "El Barca es mes que un club" ("Барса" – это больше, чем просто клуб).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2011578-po-stopam-ottsa-syn-ronaldinyo-stal-igrokom-barselony/