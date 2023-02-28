Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Лионель Месси. Фото: Daniela Porcelli/ISI Photos/Getty Images

Международной федерации футбола (ФИФА) признала нападающего сборной Аргентины и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года, передает NUR.KZ.

Торжественная церемония вручения наград FIFA Football Awards 2022 состоялась в Париже. По итогам голосования Месси опередил французов Килиана Мбаппе и Карима Бензема, ставших вторым и третьим соответственно. Также в рамках церемонии были вручены награды и в других номинациях.

- Лучший игрок ФИФА среди мужчин: Лионель Месси (Аргентина, "Пари Сен-Жермен").

- Лучший игрок ФИФА среди женщин: Алексия Путеллас (Испания, "Барселона").

- Лучший вратарь ФИФА среди мужчин: Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла").

- Лучший вратарь ФИФА среди женщин: Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед").

- Лучший тренер ФИФА среди мужчин: Лионель Скалони (сборная Аргентины).

- Лучший женский тренер ФИФА: Сарина Вигман (сборная Англии).

- Премия Пушкаша: Марцин Олекси (Польша, "Варта Познань").

- Награда "Фэйр-плей": Лука Лохошвили (Грузия, "Вольфсбергер"/"Кремонезе").

Сборная года выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия).

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Жоау Кареанселу ("Бавария"/"Манчестер Сити", Португалия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды).

Полузащитники: Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Бельгия), Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Бразилия).

Нападающие: Лионель Месси, (ПСЖ, Аргентина), Карим Бензема ("Реал", Франция), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция»), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2011167-messi-priznan-luchshim-futbolistom-goda-po-versii-fifa/