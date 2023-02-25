"Астана" победила в матче за Суперкубок Казахстана по футболу

ФК "Астана". Фото: ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" одержал победу над шымкентским "Ордабасы" в матче за Суперкубок Казахстана по футболу, который состоялся в Астане, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:1. Столичная команда вышла вперед уже на восьмой минуте. Отличился Алекса Аманович. Однако преимущество астанчан продержалось недолго. Через минут равновесие восстановил Еркебулан Тунгышбаев.

На 38 минуте точно реализовал пенальти игрок "Астаны" Дембо Дарбо. В итоге счет 2:1 продержался до конца матча.

Напомним, "Астана" в прошлом сезоне чемпионата Казахстана по футболу стала победительницей. Клуб "Ордабасы" в свою очередь выиграл Кубок Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2010852-astana-pobedila-v-matche-za-superkubok-kazahstana-po-futbolu/