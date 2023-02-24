Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 24 февраля, состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, которая прошла в Доме европейского футбола в швейцарском городе Ньон, передает NUR.KZ.
В процессе распределения команд приняли участие 16 клубов (сеяные и несеяные). В итоге пары 1/8 финала ЛЕ выглядят следующим образом:
"Унион Берлин" (Германия) - "Юнион" (Бельгия)
"Севилья" (Испания) - "Фенербахче" (Турция)
"Ювентус" (Италия) - "Фрайбург" (Германия)
"Байер" (Германия) - "Ференцварош" (Венгрия)
"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Бетис" (Испания)
"Рома" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания)
"Шахтер" (Украина) - "Фейеноорд" (Нидерланды)
Первые матчи состоятся уже 9 марта. Ответные игры пройдут 16 марта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2010815-sostoyalas-zherebevka-18-finala-ligi-evropy/