"Астана" объявила о подписании контракта с французским полузащитником

Фабьен Урега. Фото: instagram.com/fca.astana/

Футбольный клуб "Астана" сделал официальное заявление о подписании контратак с полузащитником из Франции Фабьеном Урегой, передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт команды в Instagram.

"Официально! Футбольные клубы "Астана" и "Жальгирис" договорились о переходе французского полузащитника Фабьена Урега.

Фабьен имеет яркую игровую карьеру: он провел свыше 70 матчей в Лиге 2 в составе французских клубов "Париж" и "Сошо-Монбельяр". Последним клубом Уреги был топ-клуб чемпионата Литвы, в футболке которого он провел 51 матч, забил 8 голов, отдал 6 результативных передач и становился чемпионом страны.

Контракт с полузащитником подписан до конца 2023 года.

Добро пожаловать в семью сине-желтых",- говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2009229-astana-obyavila-o-podpisanii-kontrakta-s-frantsuzskim-poluzaschitnikom/