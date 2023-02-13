Поведение болельщиков "Каспия" привлекло внимание полиции (видео)

Болельщики. Кадр из видео: Telegram/POLICE_of_KZ

В социальных сетях появилось видео с болельщиками, которые устроили шествие по проезжей части в Актау. На ситуацию отреагировали стражи порядка и привлекли фанатов к ответственности. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК".

На кадрах видно, как толпа людей идет по дороге, фанаты скандируют: "Каспий". Один из них держит в руках факел, а затем бросает его на землю.

В МВД отметили, что 11 февраля болельщики команды "Каспий" вышли на автомобильную дорогу, ведущую к спорткомплексу, чем создали помеху.

"Установлены личности нарушителей. На водителей Ford Fiesta и Toyota Camry составлены административные протоколы по ч.2 ст.593 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров", ч.1 ст.595 “Нарушение правил маневрирования" и ст.614 "Создание препятствий для движения транспортных средств" КоАП РК", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, на мужчину с факелом, который позже выкинул его на землю, также составлен протокол по ч.1 ст.434-2 КоАП РК за загрязнение мест общего пользования.

По информации официального сайта клуба, "Каспий" - казахстанский футбольный клуб из Актау.

В чемпионатах участвует с 1979 года под названиями: "Труд" (1979-1980), "Актау" (1990 - июль 1993, 1999), "Мунайшы" (июль 1993-1998), "Мангистау" (2000), "Каспий" (с 2002). Матчи проводит на стадионе "Жас Канат" (3 500 мест).

С 1992 года - участник 5 чемпионатов Казахстана. Лучшее место - 4 (1996 год). Худшее - 20 (1993 год). Самая крупная победа - 7:0 (ЦСКА, Алматы, 1992 год). Самое крупное поражение - 1:12 ("Жигер", Шымкент, 1995 год).

В розыгрышах Кубка Казахстана высшее достижение - выход в 1/2 финала (1994, 1996 годы). Самые крупные победы: 3:0 ("Батыр", Экибастуз, 1996 год) и 4:1 ("Восток", Усть-Каменогорск, 1996 год). Самое крупное поражение - 0:4 ("Актюбинец", Актюбинск, 1994 год).

С 2002 года ФК "Каспий" участвует в первенстве Казахстана среди команд Первой лиги. Лучшее достижение - 2 место (2006 год).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2009188-povedenie-bolelschikov-kaspiya-privleklo-vnimanie-politsii-video/