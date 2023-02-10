Казахстан вышел в финал юношеского футбольного турнира "Кубок Развития"

Матч Казахстан - Беларусь. Фото: abff.by

Юношеская сборная Казахстана по футболу в заключительном матче группового этапа международного турнира "Кубок Развития" победила Беларусь, сообщает пресс-служба Федерации.

Единственный гол в матче записал на свой счет нападающий сборной Казахстана U-17 Ильяс Абиль, который забил свой второй гол на турнире в Минске.

Таким образом, подопечные Александра Кузнецова одержали третью победу кряду и вышли в финал турнира. Стоит отметить, сборная Казахстана U-17 - единственная команда на турнире, выигравшая все свои матчи на групповом этапе, не пропустив при этом ни одного гола.

За первое место наши юноши поборются со сборной России. Финал состоится 11 февраля в 20:00 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2008899-kazahstan-vyshel-v-final-yunosheskogo-futbolnogo-turnira-kubok-razvitiya/