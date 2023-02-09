Определились участники предварительного раунда Кубка Казахстана по футболу

Трофей Кубка Казахстана по футболу. Фото: pflk.kz

15 марта в Шымкенте будет дан старт предварительного раунда Кубка Казахстана по футболу. В его рамках 16 представителей первой и второй лиг будут биться за две путевки в основную стадию, сообщает pflk.kz.

Так, на предварительном этапе 16 команд будут разделены на четыре группы, победители которых встретятся между собой и в плей-офф определят клубы, которые на основной стадии примкнут к 14 командам-участникам чемпионата премьер-лиги.

В сезоне 2023 года в предварительном этапе Кубка стартуют следующие команды: "Академия Онтустык" (Шымкент), "Акжайык" (Орал), "Алтай" (Усть-Каменогорск), "Арыс" (Арыс), "Елимай" (Семей), "Жас Кыран" (Алматы), "Жетысай" (Жетысай), "Женис" (Астана), "Кыран" (Шымкент), "Тараз" (Тараз), "Туран" (Туркестан), "Улытау" (Жезказган), "Хан Тенгри" (Алматы), "Яссы" (Туркестан), AKAS (Алматы), SD Family (Астана).

Жеребьевка предварительного и основного этапов Кубка Казахстана состоится 13 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2008773-opredelilis-uchastniki-predvaritelnogo-raunda-kubka-kazahstana-po-futbolu/