ФК "Кайрат" назвал соперников на сборах

Артур Шушеначев. Фото: instagram.com/f.c.kairat

Футбольный клуб "Кайрат" приступил к подготовке к новому сезону. Команда объявила соперников и даты матчей на учебно-тренировочных сборах, передает NUR.KZ со ссылкой на fckairat.com.

Учебно-тренировочный сбор основной команды продлится до конца февраля.

В рамках этого сбора "желто-черные" проведут четыре контрольные встречи, которые пройдут на спортивной базе клуба.

После этого подопечные Кирилла Кекера отправятся на выезд в Ташкент, где проведут товарищеский матч с местным "Пахтакором".

Расписание контрольных игр на УТС:

11 февраля. "Кайрат" - "Дордой" (Бишкек, Кыргызстан);

11 февраля. "Кайрат" - "Кайрат-Жастар";

18 февраля. "Кайрат" - "Елимай" (Семей);

18 февраля. "Кайрат" - "Жас Кыран" (Алматы);

25 февраля. "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан) - "Кайрат".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2008435-fk-kayrat-nazval-sopernikov-na-sborah/