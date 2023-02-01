ФК "Аксу" подписал украинского полузащитника

Артур Мурза. Фото: instagram.com/fcaqsu/

Павлодарский футбольный клуб "Аксу" объявил о подписании контракта с полузащитником из Украины Артуром Мурзой, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт команды в Instagram.

"В прошлом сезоне полузащитник на правах аренды провел полсезона за "Кызыл-Жар", где сыграл восемь матчей.

Мурза - воспитанник украинского "Мариуполя". Выступал за "Волынь", "Авангард", "Горняк-Спорт", "Оболонь" и "Металлист", а также за литовскую "Валмиеру",- говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в новом сезоне "Аксу" будет играть в КПЛ. Первый матч клуб проведет против "Тобола" из Костаная.

Напомним, что чемпионат Казахстана по футболу стартует в начале марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2007650-fk-aksu-podpisal-ukrainskogo-poluzaschitnika/