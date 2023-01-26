ФК "Астана" усилился хорватским голкипером

Йосип Чондрич. Фото: instagram.com/fca.astana/

Столичный футбольный клуб "Астана" объявил о подписании контракта с голкипером из Хорватии Йосипом Чондричем, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт команды в Instagram.

"29-летний голкипер большую часть карьеры провел на родине, выступая за такие клубы, как "Рудеш", "Истра" и "Загреб". В 2020 году Чондрич перебрался в Россию, где защищал цвета "Ротора" в РПЛ.

Последним клубом хорвата был боснийский "Зриньски", с которым он завоевал чемпионские медали. Всего за команду провел 38 игр, 20 из которых провел на "ноль".

Добро пожаловать в семью сине-желтых, Йосип",- говорится в сообщении клуба.

Добавим, что "Астана" по итогам прошлого сезона финишировала на первом месте в чемпионате Казахстана по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2006915-fk-astana-usililsya-horvatskim-golkiperom/