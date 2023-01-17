Футболист Виктор Васин: По сравнению с Москвой, в Алматы почти нет пробок

Виктор Васин. Фото: fckairat.com

34-летний российский защитник футбольного клуба "Кайрат" Виктор Васин рассказал о жизни в Алматы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинской команды.

По словам Виктора, он сразу влюбился в Алматы, в местную природу.

"Практически с первого дня, как я приехал, влюбился в Алматы, в местную природу. Знал, что это красивый город, но пока не увидишь своими глазами, то не прочувствуешь это. Очень часто, когда выхожу из базы и вижу эту картину с горами, то ловлю себя на мысли, что это просто не может надоесть.

Алматы – очень комфортный город для жизни в плане природы, инфраструктуры. По сравнению с Москвой, тут почти нет пробок. Есть где покушать. Для детей очень много разнообразия, в том числе в общеобразовательном и спортивном плане. Дети занимаются тут всем: от батутов и гимнастики, до футбола и хоккея. Это был один из весомых факторов для переезда сюда", - заявил Васин.

Напомним, что не так давно Виктор Васин продлил контракт с "Кайратом" на один сезон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2005573-futbolist-viktor-vasin-po-sravneniyu-s-moskvoy-v-almaty-pochti-net-probok/