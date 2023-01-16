ФК "Актобе" объявил о подписании контракта с грузинским защитником

Лука Гадрани. Фото: instagram.com/fcaktobe_official/

Футбольный клуб "Актобе" официально объявил о подписании контракта с грузинским защитником Лукой Гадрани, передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт команды в Instagram.

"25-летний грузинский центральный защитник стал игроком "Актобе".

Лука в своей родине выступал за "Цхинвали" и "Металлург" из Рустави, а также защищал цвета иранского "Шахин Бушер" и латвийской "Валмиеры".

В прошлом году Гадрани перебрался в Казахстан, проведя 27 матчей за "Тараз" и забив три гола на разных турнирах",- говорится в сообщении актюбинского клуба.

Стоит отметить, что Актобе в прошлом сезоне чемпионата Казахстана по футболу занял второе место, набрав 52 очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2005547-fk-aktobe-obyavil-o-podpisanii-kontrakta-s-gruzinskim-zaschitnikom/