ФК "Шахтер" приступил к подготовке к новому сезону

ФК "Шахтер". Фото: shakhter.kz

Футбольный клуб "Шахтер" (Караганда) объявил о начале первого этапа подготовки к новому сезону, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт команды в Instagram.

"Шахтер" в рамках подготовки к предстоящему сезону проводит учебно-тренировочный сбор в Караганде.

УТС проходит под руководством исполняющего обязанности главного тренера ФК "Шахтер" Игоря Солошенко. На первый сбор были приглашены 25 местных воспитанников.

20 января команда отправляется на учебно-тренировочные сборы в Турцию",- говорится в сообщении команды.

Напомним, в прошлом сезоне карагандинский "Шахтер" финишировал в чемпионате Казахстана по футболу на седьмом месте, набрав 32 очка в 26 матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2005168-fk-shahter-pristupil-k-podgotovke-k-novomu-sezonu/