Жоау Феликс перешел из "Атлетико" в "Челси"

Жоау Феликс. Фото: twitter.com/ChelseaFC/

23-летний нападающий сборной Португалии и мадридского "Атлетико" Жоау Феликс на правах аренды перешел в лондонский "Челси" до конца текущего сезона, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба "аристократов", 23-летний футболист будет выступать за "Челси" до лета 2023 года.

Интересно, что перед уходом в лондонский клуб Феликс продлил контракт с "Атлетико" еще на сезон - до 2027 года.

Ранее сообщалось, что "Челси" за аренду португальского футболиста заплатит порядка 11 млн евро, а также возьмет на себя всю зарплату игрока на период аренды.

В текущем сезоне Жоау Феликс провел за "Атлетико" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2005004-zhoau-feliks-pereshel-iz-atletiko-v-chelsi/