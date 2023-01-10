ФК "Кайрат" продлил контракт с казахстанским нападающим

Артур Шушеначев. Фото: ФК "Кайрат"

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" официально объявил о продлении контракта с казахстанским форвардом Артуром Шушеначевым, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

"Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2024 года.

Артур дебютировал за основную команду еще в августе 2017 года, выйдя на замену в матче 25-го тура Премьер-лиги с "Атырау". Свой первый гол забил в октябре 2019-го в ворота "Тобола", и с тех пор стал полноценным игроком "желто-черных".

Футбольный клуб "Кайрат» поздравляет Артура с новым контрактом и желает ему дальнейшего прогресса, побольше забитых мячей и новых достижений вместе с командой",- говорится в сообщении.

Добавим, что в прошедшем сезоне "Кайрат" занял четвертое место в чемпионате Казахстана по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2004852-fk-kayrat-prodlil-kontrakt-s-kazahstanskim-napadayuschim/