ФК "Тобол" назвал имя нового главного тренера

Милич Чурчич. Фото: ФК "Тобол"

Футбольный клуб "Тобол" (Костанай) официально объявил о назначении Милича Чурчича на пост главного тренера, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Серб Милич Чурчич родился 26 января 1981 года. Тренерскую карьеру в качестве ассистента начал в 2013 году в ФК "Атырау". Затем работал в кувейтском клубе "Аль-Джахра", сборной Ливии, сербском "Пролетере" и иранском "Зоб Ахане".

Минувший сезон Чурчич завершал в качестве исполняющего обязанности главного тренера ФК "Шахтер" (Солигорск). Под его руководством команда в третий раз подряд стал чемпионом Беларуси.

Ассистировать Миличу Чурчичу будет Иван Евич, который известен по работе в юношеских и национальной сборных Сербии. Также продолжат работу в штабе тренер вратарей Евгений Набойченко и тренер по физподготовке Евгений Антонов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2004841-fk-tobol-nazval-imya-novogo-glavnogo-trenera/