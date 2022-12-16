Футбольный клуб "Астана" подписал контракт с сербским полузащитником

Душан Йованчич. Фото: instagram.com/fca.astana/

Столичный футбольный клуб "Астана" объявил о подписании контракта с сербским полузащитником Душаном Йованчичем, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт команды в Instagram.

Душан Йованчич начинал свою профессиональную карьеру в сербской "Славии". В составе белградской "Црвены Звезды" становился двухкратным чемпионом Сербии.

В сезоне 2020/21 выступал в качестве игрока турецкого "Ризерспора".

Последним клубом полузащитника был костанайский "Тобол", вместе с которым он завоевал золотые медали чемпионата Казахстана и Суперкубок страны.

Добавим, что в прошедшем сезоне футбольный клуб "Астана" занял первое место в КПЛ. "Тобол" завершил свое выступление на третьем месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001868-futbolnyy-klub-astana-podpisal-kontrakt-s-serbskim-poluzaschitnikom/