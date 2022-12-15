"Зенит" подписал контракт с футболистом сборной Казахстана

Нуралы Алип. Фото: vk.com/zenit

Чемпион России по футболу "Зенит" выкупил трансфер защитника Нуралы Алипа у алматинского "Кайрата", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу питерского клуба.

"Зенит" и "Кайрат" достигли соглашения о полноценном переходе казахстанского футболиста. Нуралы Алип подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме "2,5+1".

Напомним, что в начале этого года российский клуб арендовал у "Кайрата" 22-летнего казахстанского защитника до конца года. В итоге "Зенит" решил выкупить трансфер Алипа.

Отметим, что питерский коллектив является действующим чемпионом России по футболу. В текущем сезоне Нуралы Алип провел четыре встречи за "сине-бело-голубых" в российской Премьер-лиге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001669-zenit-podpisal-kontrakt-s-futbolistom-sbornoy-kazahstana/