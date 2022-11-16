Эльдор Шомуродов о матче с Казахстаном: Нас ждет интересная встреча

Эльдор Шомуродов. Фото: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

Нападающий сборной Узбекистана по футболу и итальянской "Ромы" Эльдор Шомурдов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Казахстаном, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sports.uz.

По словам 27-летнего нападающего, матч с Казахстаном обещает быть интересным.

- 16 ноября вас ждет матч с Казахстаном, а через пару дней с Россией. Какая игра для вас важнее?

- Во-первых, нас ждут две интересные встречи. Мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать, вне зависимости от соперника. Лично мне и матч с Казахстаном, и встреча с Россией кажутся интересными.

- Какие у вас отношения с бывшим одноклубником по "Ростову" Бахтиером Зайнутдиновым?

- Да, он мой близкий друг. Мы иногда переписываемся. Поэтому я с нетерпением жду игру с Казахстаном.

- Матч против Казахстана будет судить Сергей Карасев. Что скажете о нем?

- Главное, что он принимает справедливые решения.

Напомним, что товарищеский матч между Казахстаном и Узбекистаном состоится сегодня в Ташкенте. Встреча начнется в 19:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997391-eldor-shomurodov-o-matche-s-kazahstanom-nas-zhdet-interesnaya-vstrecha/