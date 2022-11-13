Кахабер Цхададзе возглавил клуб КПЛ

Кахабер Цхададзе. Фото: ФК "Кайрат"

Футбольный клуб "Каспий" (Актау) объявил о назначении Кахабера Цхададзе на пост главного тренера, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт команды в Instagram.

"Новым главным тренером футбольного клуба "Каспий" стал известный грузинский специалист Кахабер Джумберович Цхададзе.

При подписании контракта присутствовал член Исполкома КФФ Ербол Едилов. Поздравляем нашу команду с новым главным тренером и желаем удачи",- говорится в сообщении клуба.

Он сменил на посту Николая Костова. Минувший сезон чемпионата Казахстана "Каспий" завершил на девятом месте.

Цхададзе ранее работал в составе "Кайрата" (Алматы) и "Ордабасы" (Шымкент).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1996961-kahaber-tshadadze-vozglavil-klub-kpl/