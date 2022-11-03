Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

ФК "ПСЖ". Фото: FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images

В ночь на 3 ноября состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники плей-офф крупного турнира, передает NUR.KZ.

Результаты последних матчей следующие:

"Челси" (Англия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 2:1

"Милан" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) - 4:0

"Реал Мадрид" (Испания) - "Селтик" (Шотландия) - 5:1

"Шахтер" (Украина) - "Лейпциг" (Германия) - 0:4

"Манчестер Сити" (Англия) - "Севилья" (Испания) - 3:1

"Копенгаген" (Дания) - "Боруссия" (Германия) - 1:1

"Ювентус" (Италия) - "ПСЖ" (Франция) - 1:2

"Маккаби" (Израиль) - "Бенфика" (Португалия) - 1:6

Таким образом, в 1/8 финала пробились "Наполи", "Ливерпуль", "Порту", "Брюгге", "Бавария", "Интер", "Тоттенхэм", "Айнтрахт", "Челси", "Реал", "Манчестер Сити", "Боруссия", "ПСЖ", "Бенфика", "Милан" и "Лейпциг".

Жеребьевка плей-офф состоится 7 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1995521-opredelilis-vse-uchastniki-pley-off-ligi-chempionov/