Рекорд "Баварии": результаты матчей Лиги чемпионов

ФК "Бавария". Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Интером" (Италия) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА и установила рекорд турнира, передает NUR.KZ.

Матч в Германии завершился со счетом 2:0. Голами отметились Бенжамин Павар и Эрик Шупо-Мотинг. "Бавария" набрала 18 очков из 18 возможных и стала первой командой, кому удалось трижды завершить групповой этап, одержав победу во всех матчах.

"Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 2:0

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:3

"Порту" (Португалия) - "Атлетико" (Испания) - 2:1

"Байер" (Германия) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:0

"Виктория" (Чехия) - "Барселона" (Испания) - 2:4

"Марсель" (Франция) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:2

"Спортинг" (Португалия) - "Айнтрахт" (Германия) - 1:2

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1995363-rekord-bavarii-rezultaty-matchey-ligi-chempionov/