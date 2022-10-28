"МЮ" разбил "Шериф": результаты пятого тура Лиги Европы

Криштиану Роналду. Фото: Visionhaus/Getty Images

Английский "Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Шериф" (Молдова) в пятом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА, который состоялся в ночь на 28 октября, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Диогу Дало, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду. Таким образом, "МЮ" пробился в плей-офф Лиги Европы.

"ПСВ" (Нидерланды) - "Арсенал" (Англия) - 2:0

"Цюрих" (Швейцария) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 2:1

"Фенербахче" (Турция) - "Ренн" (Франция) - 3:3

"АЕК" (Кипр) - "Динамо" (Киев, Украина) - 3:3

"Лудогорец" (Болгария) - "Бетис" (Испания) - 0:1

"Унион Берлин" (Германия) - "Брага" (Португалия) - 1:0

"Мальме" (Швеция) - "Юнион" (Бельгия) - 0:2

"Лацио" (Италия) - "Митьюлланд" (Дания) - 2:1

"ХИК" (Финляндия) - "Рома" (Италия) - 1:2

"Омония" (Кипр) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:2

"Штурм" (Австрия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 1:0

"Фрайбург" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:1

"Нант" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1

"Ференцварош" (Венгрия) - "Монако" (Франция) - 1:1

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Трабзонспор" (Турция) - 2:1

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1994690-myu-razbil-sherif-rezultaty-pyatogo-tura-ligi-evropy/