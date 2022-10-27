"Барселона" вылетела в ЛЕ: результаты матчей Лиги чемпионов

Игрок "Барселоны" Ансу Фати. Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Каталанская "Барселона" потерпела поражение от "Баварии" (Мюнхен, Бавария) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА и покинула турнир, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 0:3. В составе немецкого клуба отличились Садио Мане, Эрик Шупо-Мотинг, Бенжамин Павар. Таким образом, "Барселона" вылетела из турнира и продолжит выступление на турнирах в Лиге Европы.

"Аякс" (Нидерланды) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:3

"Наполи" (Италия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:0

"Брюгге" (Бельгия) - "Порту" (Португалия) - 0:4

"Атлетико" (Испания) - "Байер" (Германия) - 2:2

"Интер" (Италия) - "Виктория" (Чехия) - 4:0

"Тоттенхэм" (Англия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1

"Айнтрахт" (Германия) - "Марсель" (Франция) - 2:1

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1994493-barselona-vyletela-v-le-rezultaty-matchey-ligi-chempionov/