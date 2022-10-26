"Ювентус" вылетел: результаты матчей Лиги чемпионов

Матч "Бенфика" - "Ювентус". Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Футбольный клуб из Турина (Италия) "Ювентус" потерпел поражение в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и не смог пробиться в плей-офф турнира, передает NUR.KZ.

Обидчиком "Юве" стала "Бенфика" (Португалия). В гостевом матче туринцы уступили со счетом 3:4. Из-за поражения "Ювентус" потерял на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

"Зальцбург" (Австрия) - "Челси" (Англия) - 1:2

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Милан" (Италия) - 0:4

"Лейпциг" (Германия) - "Реал Мадрид" (Испания) - 3:2

"Селтик" (Шотландия) - "Шахтер" (Украина) - 1:1

"Севилья" (Испания) - "Копенгаген" (Дания) - 3:0

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:0

ПСЖ (Франция) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 7:2

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Лицензия на осуществление деятельности букмекерской конторы №20019733 от 31.12.2020г. (действительна до 17.07.2028г.) выдана РГУ "Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1994287-yuventus-vyletel-rezultaty-matchey-ligi-chempionov/