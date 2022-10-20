Магомед Адиев оценил шансы сборной Казахстана на выход в финальную стадию Евро-2024

Магомед Адиев. Фото: Epsilon/Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана по футболу россиянин Магомед Адиев оценил соперников по отборочному раунду чемпионата Европы-2024, сообщает Metaratings.ru.

По словам наставника национальной сборной, фаворитом нашей группы считается команда Дании.

"В квалификации нам попалась очень крепкая группа. Дания стоит особняком, остальные – крепкие сборные. Каждой по силам отобрать очки у другой сборной, довольно интересная борьба будет за вторую путевку.

На бумаге у нас хорошие шансы, в игре может быть немного по-другому. Надо правильно подойти и подготовиться к соперникам. Мы это сделаем, а что получится, посмотрим", – заявил Адиев.

Напомним, что в квалификации Евро-2024 Казахстан сыграет в одной группе с командами Дании, Финляндии, Словении, Северной Ирландии и Сан-Марино.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1993673-magomed-adiev-otsenil-shansy-sbornoy-kazahstana-na-vyhod-v-finalnuyu-stadiyu-evro-2024/