Карим Бензема получил "Золотой мяч"

Карим Бензема. Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема удостоился награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему футболисту года по версии журнала France Football, передает NUR.KZ.

Последний раз футболист из Франции выигрывал "Золотой мяч" в 1998 году. Тогда награду получил Зинедин Зидан.

Бензема в прошлом сезоне в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Испании.

У женщин в данной номинации победила Алексия Путельяс, выступающая за Испанию и футбольный клуб "Барселона".

Лучшим молодым футболистом признан испанский полузащитник "Барселоны" Гави. Вратарем года стал голкипер из Бельгии Тибо Куртуа, выступающий за "Реал".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1993146-karim-benzema-poluchil-zolotoy-myach/