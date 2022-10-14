ФК "Туран" назначил нового главного тренера

Канат Мусатаев. Фото: kazfootball.kz/

Футбольный клуб из Туркестана "Туран" назначил 52-летнего казахстанского специалиста Каната Мусатаева главным тренером команды, сообщает сайт Kazfootball.kz.

Канат Мусаев заявлен как главный тренер в профиле команды на официальном сайте ПФЛК.

Ранее 52-летний казахстанский специалист работал в тренерском штабе "Ордабасы" и "Тарлана", а также на руководящих должностях в карагандинском "Шахтере", "Таразе", "Академии Оңтүстік" и КФФ (Казахстанская федерация футбола).

После 22-х туров чемпионата Казахстана "Туран" занимает 11-е место, имея в активе 25 очков.

Напомним, что клуб из Туркестана начинал сезон под руководством российского специалиста Владимира Газзаева.

С апреля по июнь обязанности главного тренера исполнял Куаныш Кабдулов. С июня по август команду возглавлял Сергей Когай.

А с сентября исполняющим обязанности главного тренера был Александр Кучма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1992776-fk-turan-naznachil-novogo-glavnogo-trenera/