Сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеский матч с командой Узбекистана

Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Казахстанская федерация футбола и Ассоциация футбола Узбекистана достигли договоренности о проведении товарищеского матча, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Контрольная встреча между Казахстаном и Узбекистаном состоится 16 ноября текущего года в городе Ташкент, на стадионе "Пахтакор".

Ранее команды встречались шесть раз, из которых две победы у сборной Узбекистана, одна – у Казахстана и три матча завершились вничью.

В рейтинге ФИФА сборная Узбекистана занимает 77-е место, тогда как Казахстан находится на 113-й строчке.

"Считаю, сборная Узбекистана – хороший соперник для подготовки к отборочному циклу Евро-2024. Эта игра будет очень информативной для тренерского штаба. Узбекистан обладает очень качественными футболистами. Хотелось бы проверить футболистов, на которых мы рассчитываем в предстоящей квалификации чемпионата Европы. Уверен, это будет интересная игра", – прокомментировал анонс матча тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1992117-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-sygraet-tovarischeskiy-match-s-komandoy-uzbekistana/