Стал известен состав сборной Казахстана по футзалу на матч отбора ЧМ-2024

Сборная Казахстана по футзалу. Фото: kff.kz

Тренерский штаб сборной Казахстана по футзалу обнародовал заявку на участие в матче против Словении в рамках отбора на чемпионат мира-2024, передает официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

В список вошли 16 игроков. По причине полученных травм лидеры сборной Казахстана Биржан Оразов и Эдсон не были вызваны в национальную команду.

Вратари: Игита ("Кайрат"), Нуралем Байдулла ("Рахмет"), Андрей Голубничий ("Актобе");

Полевые игроки: Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов (все - "Кайрат"), Лео ("Жоинвиль", Бразилия) Тайнан ("Эль-Посо", Испания), Азат Валиуллин ("Аят"), Арнольд Кнауб, Райымбек Жума, (оба - "Каспий"), Евгений Кошкин, Акжол Дарибай (оба - "Астана"), Серик Мажитов ("Байтерек").

Матч против Словении пройдет 8 октября. Принимать его будет Астана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1991031-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-na-match-otbora-chm-2024/