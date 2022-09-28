Молодежная сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Беларуси

Молодежная сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Молодежная сборная Казахстана по футболу в Минске провела товарищеский матч со сверстниками из Беларуси. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, передает NUR.KZ.

Первый гол в игре забил на 31-й минуте нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.

Под конец первой половины хозяева сравняли счет - отличился Егор Карпицкий. Во втором тайме команды голов не забили. Как итог - 1:1.

Ранее подопечные Кайрата Нурдаулетова уступили сверстникам из России со счетом 1:2.

Обе встречи состоялась в рамках учебного-тренировочного сбора молодежной сборной Казахстана в Минске (Беларусь).

Напомним, что в квалификации чемпионата Европы U-21 наши футболисты заняли последнее пятое место, набрав в восьми турах два очка.

Молодежная сборная Казахстана не может одержать победу в 12 матчах кряду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1990056-molodezhnaya-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-sygrala-vnichyu-s-komandoy-belarusi/