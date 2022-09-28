Определились все участники плей-офф Лиги наций УЕФА

Кубок Лиги наций УЕФА. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

По итогам группового этапа Лиги наций УЕФА стали известны все участники плей-офф турнира. В финале четырех выступят команды Испании, Италии, Нидерландов и Хорватии, передает NUR.KZ.

Последним участником полуфинальной стадии стала Испания, которая в заключительном туре обыграла в гостях Португалию со счетом 1:0. Победный мяч забил Альваро Мората.

Ранее путевки в плей-офф оформили сборные Италии, Нидерландов и Хорватии.

Финальная стадия Лига наций состоится с 14 по 18 июня следующего года в Нидерландах.

Матчи полуфинала пройдут 14 и 15 июня. Решающая встреча и игра за третье место запланированы на 18 июня.

Полуфинальные пары будут определены в результате жеребьевки.

Напомним, что действующим чемпионом Лиги наций является сборная Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1990047-opredelilis-vse-uchastniki-pley-off-ligi-natsiy-uefa/