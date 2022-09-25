Главный тренер Азербайджана по футболу: Казахстан заслужил первое место в группе

Джанни Де Бьязи. Фото: affa.az

Главный тренер Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи прокомментировал предстоящий матч с командой Казахстана в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба АФФА.

По словам итальянского специалиста, команда Казахстана заслужила первое место в группе.

"Казахстан - очень сильная команда. Это будет сложная игра. Никто не ожидал, что наш соперник станет лидером группы. Казахстанские футболисты бьются до конца и они заслужили первое место.

Мы должны забыть матч со Словакией и подумать об этой игре. У нас очень хорошая команда. Мы можем играть на более высоком уровне. Я доволен своим коллективом. Думаю, что мы на правильном пути", - заявил Де Бьязи.

Напомним, что матч Азербайджан - Казахстан состоится сегодня в Баку в 22:00 по времени Астаны.

Заряжайте на самые горячие футбольные матчи и участвуйте в розыгрыше крупнейших призов от Parimatch! Главный приз - 4 000 000 тенге на руки! Плюс iPhone 14, телевизор Sony BRAVIA и гарантированные бонусы. Участвуйте и побеждайте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989488-glavnyy-trener-azerbaydzhana-po-futbolu-kazahstan-zasluzhil-pervoe-mesto-v-gruppe/