Криштиану Роналду разбил нос в матче с Чехией (видео)

Криштиану Роналду. Фото: Thomas Eisenhuth/Getty Images

Звезда футбола Криштиану Роналду получил травму во время последнего матча сборной Португалии против сборной Чехии - 37-летний нападающий разбил нос, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч пятого тура группового этапа Лиги наций состоялся прошлой ночью в Праге.

В первом тайме португальский форвард столкнулся с вратарем сборной Чехии Томашем Вацликом.

Роналду понадобилась помощь врачей - они остановили кровь, и футболист продолжил игру.

В итоге Португалия обыграла Чехию со счетом 4:0.

Заряжайте на самые горячие футбольные матчи и участвуйте в розыгрыше крупнейших призов от Parimatch! Главный приз - 4 000 000 тенге на руки! Плюс iPhone 14, телевизор Sony BRAVIA и гарантированные бонусы. Участвуйте и побеждайте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989463-krishtianu-ronaldu-razbil-nos-v-matche-s-chehiey-video/