Евгений Яблонский о поражении от Казахстана: Могли забить больше, чем один гол

Евгений Яблонский. Фото: football.by

Капитан сборной Беларуси по футболу Евгений Яблонский поделился эмоциями после поражения от сборной Казахстана со счетом 1:2 в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба БФФ.

По словам полузащитника "Ариса", сборная Беларуси могла забить больше Казахстану, чем один гол.

- Первый тайм был неплохой. Моментов больше создали, и отыгрались в конце. Во втором тайме, как мне показалось, у нас не получился прессинг впереди. Казахстан спокойно начинал атаки. Но при этом были моменты, где мы могли забить больше, чем один гол.

- На искусственном поле и при полных трибунах сложнее было играть?

- Понятно, что это не отговорка. Но первое время нужно было привыкнуть, я давно не играл на искусственном поле. Потом стало лучше. Здесь и отскок другой, и скорость мяча другая. Как есть. Мы не выбираем, где играть.

Напомним, что вчера сборная Казахстана победила команду Беларуси со счетом 2:1 и досрочно вышла в дивизион "Б" Лиги наций УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989365-evgeniy-yablonskiy-o-porazhenii-ot-kazahstana-mogli-zabit-bolshe-chem-odin-gol/