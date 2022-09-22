Магомед Адиев: Мы понимаем ответственность матча с Беларусью

Магомед Адиев. Фото: Epsilon/Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана по футболу оценил предстоящий матч против Беларуси в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

"Мы понимаем цену и ответственность этого матча. Ощущаем себя в позитивном ключе, так как давно не виделись с ребятами, давно хотели встретиться и снова ощутить ту атмосферу, в которой прибывали в прошлом цикле благодаря нашим болельщикам.

С одной стороны, будет тяжелая игра, с другой - мы рады снова встретиться и выйти на "Астана Арену" с нашими болельщиками, которые несомненно дадут положительную энергетику.

У нас было три-четыре тренировочного дня. Тяжело привести команду к общему знаменателю за столь короткое время. Но я бы не хотел акцентировать на этом внимание, так как наши соперники тоже находятся в такой ситуации. Мы попытались воздействовать на функцию ребят. У нас было полтора дня для тактических занятий, чтобы посмотреть то сочетание, в котором мы выйдем против Беларуси. Я должен исходить из той ситуации, которая есть.

Нас ждет сложный соперник. Как мы, тренеры, любим говорить, что любая серия, будь она удачная или неудачная, рано или поздно заканчивается. На это я абсолютно не обращаю внимание. У нас есть примерное понимание, что будет сборная Беларуси делать на поле. Посмотрим, что из этого выйдет",- озвучил Адиев.

Напомним, данный матч состоится сегодня, 22 сентября. Начало в 20:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1989143-magomed-adiev-my-ponimaem-otvetstvennost-matcha-s-belarusyu/