Аскар Абильдаев стал спортивным директором "Астаны"

Аскар Абильдаев. Фото: fcastana.kz

51-летний казахстанский специалист Аскар Абильдаев назначен на пост спортивного директора футбольного клуба "Астана", сообщает официальный сайт столичного клуба.

На этой должности Абильдаев сменил Мурата Тлешева.

Отметим, что ранее Аскар был советником генерального директора "Астаны".

51-летний казахстанский специалист также занимал должность директора департамента массового футбола КФФ и исполнительного директора «Шахтера» и «Каспия», являлся президентом ассоциации футзала Казахстана и директором департамента футзала КФФ.

Будучи футболистом Аскар Абильдаев выступал за "Шахтер", "Кайрат", "Ансат" и сборную Казахстана.

Также в столичный клуб вернулся бывший президент команды Саян Хамитжанов. Он стал советником генерального директора футбольной "Астаны". Причем работать он будет на бесплатной основе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1987377-askar-abildaev-stal-sportivnym-direktorom-astany/