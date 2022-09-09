"Рома" проиграла в Болгарии, а "МЮ" на своем поле: результаты матчей первого тура ЛЕ и ЛК

Криштиану Роналду. Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

"Манчестер Юнайтед" потерпел болезненное поражение на домашней арене против клуба "Реал Сосьедад" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы, передает NUR.KZ.

Всего в рамках игрового дня было проведено 16 матчей. С их результатами можно ознакомиться ниже.

"Цюрих" (Швейцария) - "Арсенал" (Англия) - 1:2

ПСВ (Нидерланды) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 1:1

"Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Украина) - 2:1

АЕК (Кипр) - "Ренн" (Франция) - 1:2

"Лудогорец" (Болгария) - "Рома" (Италия) - 2:1

"ХИК" (Финляндия) - "Бетис" (Испания) - 0:2

"Мальме" (Швеция) - "Брага" (Португалия) - 0:2

"Унион Берлин" (Германия) - "Юнион" (Бельгия) - 0:1

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:1

"Омония" (Кипр) - "Шериф" (Молдова) - 0:3

"Лацио" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 4:2

"Штурм" (Австрия) - "Мидтьюлланд" (Дания) - 1:0

"Нант" (Франция) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:1

"Фрайбург" (Германия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Монако" (Франция) - 0:1

"Ференцварош" (Венгрия) - "Трабзонспор" (Турция) - 3:2

Параллельно матчам ЛЕ состоялись встречи и в Лиге конференций.

"Фиорентина" (Италия) - РФШ (Латвия) - 1:1

"Хартс" (Шотландия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) - 0:4

"Андерлехт" (Бельгия) - "Силькеборг" (Дания) - 1:0

"Вильярреал" (Испания) - "Лех" (Польша) - 4:3

"Аустрия" (Австрия) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 0:0

"Ницца" (Франция) - "Кельн" (Германия) - 1:1

"Словацко" (Чехия) - "Партизан" (Сербия) - 3:3

"Балкани" (Косово) - "ЧФР" (Румыния) - 1:1

"Вест Хэм" (Англия) - "ФКСБ" (Румыния) - 3:1

"Днепр-1" (Украина) - "АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - 0:1

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Аполлон" (Кипр) - 0:0

"Мольде" (Норвегия) - "Гент" (Бельгия) - 0:0

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Юргорден" (Швеция) - 0:0

"Сивасспор" (Турция) - "Славия" (Чехия) - 1:1

"Базель" (Швейцария) - "Пюник" (Армения) - 3:1

"Слован" (Словакия) - "Жальгирис" (Литва) - 0:0

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1987006-roma-proigrala-v-bolgarii-a-myu-na-svoem-pole-rezultaty-matchey-pervogo-tura-le-i-lk/