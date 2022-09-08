Левандовски оформил хет-трик, "Ливерпуль" разгромно проиграл: результаты матчей первого тура ЛЧ

Роберт Левандовски. Фото: Alex Caparros/Getty Images

"Барселона" и "Наполи" одержали разгромные победы, а "Бавария" в гостях справилась с "Интером" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает NUR.KZ.

В ночь на 8 сентября состоялись оставшиеся матчи первого тура группового этапа ЛЧ.

Во Франкфурте "Айнтрахт" потерпел поражение от португальского "Спортинга" со счетом 0:3. Авторами голов стали Маркус Эдвардс, Тринкау и Нуну Сантуш.

Мадридский "Атлетико" выиграл у "Порту" (Лиссабон) - 2:1. Победу принесли Марио Эрносо и Антуан Гризманн. В составе гостей отличился Матеус Урибе.

В Амстердаме "Аякс" не испытал проблем в игре против "Рейнджерс". Хозяева уверенно обыграли соперников со счетом 4:0. Дубль в активе Стивена Бергвейна. Также забивали Эдсон Альварес и Мохаммед Кудус.

"Тоттенхэм" на домашней арене оказался сильнее "Марселя" - 2:0. Оба мяча на свой счет записал Ришарлисон де Андраде.

Неожиданно "Наполи" разгромил "Ливерпуль". Итоговый счет - 4:1. Дубль оформил Петр Зелински. Также голами отметились Андре Замбо-Ангисса и Джованни Симеоне. У "мерсисайдцев" отличился Луис Диас.

"Брюгге" оказался сильнее "Байера". Единственный гол в матче забил Абакар Силла.

"Барселона" не заметила "Викторию Пльзень" - 5:1. Роберт Левандовски трижды поразил ворота соперников. Свой вклад внесли и Франк Кессье с Ферраном Торресом, забив по голу. Единственный мяч гостей на счету Яна Сикоры.

В Милане "Интер" принимал "Баварию". Гости одержали победу со счетом 2:0. Отличились Лерой Сане и Данило Д'Амбросио (автогол).

Второй тур пройдет с 13 по 14 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1986726-levandovski-oformil-het-trik-liverpul-razgromno-proigral-rezultaty-matchey-pervogo-tura-lch/