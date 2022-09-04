Зайнутдинов помог ЦСКА выйти в лидеры РПЛ

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: vk.com/pfc_cska

Московский ЦСКА, в составе которого выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в 8-м туре российской Премьер-лиги, передает NUR.KZ.

Матч, который прошел на стадионе "Самара Арена", завершился со счетом 1:0 в пользу армейского клуба. Единственный и победный гол на 79-й минуте забил центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. В результате полузащитник сборной Казахстана был признан лучшим игроком матча.

После этой победы московский ЦСКА догнал лидирующих в чемпионате "Зенит" и "Краснодар". У троих команд по 17 очков, но при этом клуб из Санкт-Петербурга имеет матч в запасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1986114-zaynutdinov-pomog-tsska-vyyti-v-lidery-rpl/