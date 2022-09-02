Обамеянг перешел из "Барселоны" в "Челси"

Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото: Harriet Lander - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Футбольный клуб "Челси" официально объявил о подписании контракта с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

33-летний габонец перешел в "Челси" из "Барселоны". С английским клубом он подписал двухлетний контракт.

Команда из Лондона заплатила "Барсе" 12 миллионов евро. За каталонцев Обамеянг успел сыграть 23 матча в прошлом сезоне, забив 13 голов.

Стоит отметить, что футболист уже играл в АПЛ. С 2018-го по январь 2022 года он выступал за "Арсенал", после чего перебрался в Испанию. В чемпионате Англии нападающий забил 68 голов и сделал 16 голевых передач.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1985905-obameyang-pereshel-iz-barselony-v-chelsi/