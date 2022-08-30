"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе нападающего из "Аякса"

Антони. Фото: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально сообщил о трансфере бразильского нападающего Антони из "Аякса" (Амстердам), передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

"Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с "Аяксом" о переходе Антони. Он станет игроком "МЮ" при условии успешного прохождения медицинского обследования, согласования условий и получения международного разрешения",- говорится в сообщении.

Отмечалось, что "МЮ" заплатит "Аяксу" 100 миллионов евро.

22-летний Антони пополнил состав "Аякса" в 2020-ом году. Туда он перешел из бразильского "Сан-Паулу".

В нынешнем сезоне бразилец в трех матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две передачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1985405-manchester-yunayted-obyavil-o-perehode-napadayuschego-iz-ayaksa/