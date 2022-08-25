Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Кубок Лиги Чемпионов УЕФА. Фото: VALERY HACHE/AFP via Getty Images

Шотландский "Рейнджерc", хорватское "Динамо Загреб" и датский "Копенгаген" стали последними участниками группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

Таким образом, определились все 32 участника группового этапа нового розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

1-я корзина: Реал Мадрид (Испания), Айнтрахт Франкфурт (Германия), Манчестер Сити (Англия), Милан (Италия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Порту (Португалия), Аякс (Нидерланды).

2-я корзина: Ливерпуль (Англия), Челси (Англия), Барселона (Испания), Ювентус (Италия), Атлетико Мадрид (Испания), Севилья (Испания), РБ Лейпциг (Германия), Тоттенхэм (Англия).

3-я корзина: Боруссия Дортмунд (Германия), РБ Зальцбург (Австрия), Шахтер Донецк (Украина), Интер (Италия), Наполи (Италия), Бенфика (Португалия), Спортинг (Португалия), Байер Леверкузен (Германия).

4-я корзина: Рейнджерс (Шотландия), Динамо Загреб (Хорватия), Марсель (Франция), Копенгаген (Дания), Брюгге (Бельгия), Селтик (Шотландия), Виктория Пльзень (Чехия), Маккаби Хайфа (Израиль).

Отметим, что жеребьевка группового раунда ЛЧ состоится 25 августа.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1984711-opredelilis-vse-uchastniki-gruppovogo-etapa-ligi-chempionov-uefa/