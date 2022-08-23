ФК "Кайрат" объявил об уходе Хосе Канте

Хосе Канте. Фото: fckairat.com

Футбольный клуб "Кайрат" расстался с 31-летним гвинейским нападающим Хосе Канте Мартинесом, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт алматинской команды.

Напомним, что Хосе Канте присоединился к алматинскому клубу в 2021 году.

В составе "Кайрата" гвинейский нападающий провел 51 матч, в которых забил 23 гола и отдал 11 результативных передач.

Также Канте выиграл Кубок Казахстана в 2021 году и принял участие в групповом этапе Лиги конференций УЕФА.

До "Кайрата" Хосе выступал за такие клубы, как испанские "Химнастик", "АЭ Прат", "Атлетико Малагеньо", "Руби", польские "Легия", "Висла", "Гурник" и кипрский АЕК.

В данный момент "Кайрат" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1984384-fk-kayrat-obyavil-ob-uhode-hose-kante/