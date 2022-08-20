Харри Кейн побил рекорд Серхио Агуэро

Харри Кейн. Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

В матче третьего тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" нападающий лондонского клуба Харри Кейн установил рекорд по количеству голов за один клуб АПЛ, передает NUR.KZ.

29-летний Кейн в этой встрече забил на 64-й минуте с передачи Ивана Перишича. Данный гол стал для него 185-м в качестве игрока "Тоттенхэма", что стало новым рекорд английской Премьер-лиги

Ранее им владел аргентинец Серхио Агуэро. На его счету 184 гола, которые он забил за "Манчестер Сити".

Добавим, что Кейн в матче против "Вулверхэмптона" не только установил рекорд, но и принес своему клубу победу. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Тоттенхэма".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1984107-harri-keyn-pobil-rekord-serhio-aguero/